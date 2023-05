Schnitzel oder Salat, exotische Gojibeere oder heimischer Sanddorn? Unsere Ernährung hat unzählige Facetten. Aber was gilt es bei dabei zu beachten? Wie können wir sicher sein, dass in unseren Lebensmitteln auch das drin ist, was draufsteht? Und wenn Lebensmittel so wertvoll sind, warum werfen wir noch immer tonnenweise davon in den Müll?